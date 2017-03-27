Депутат Бандуров отримав від своєї компанії дивіденди на суму 276 тисяч – #Точно

Народний депутат України Володимир Бандуров в березні отримав дивіденди на суму 276 879 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Дивіденди парламентарю з депутатської групи «Воля народу» Володимиру Бандурову сплатило товариство з обмеженою відповідальністю «Аванте». Співвласниками цього підприємства є Олександр Профатило та безпосередньо сам Бандуров на паритетних статутних внесках. «Аванте» займається вирощуванням сільськогосподарських культур, рослинництвом, виробництвом олії і тваринних жирів, а також експортом зернових.

Нещодавно Бандуров також вносив суттєві зміни до свого майнового стану. Тоді він отримав дохід по розрахунку стосовно договору поруки від товариства з обмеженою відповідальністю «Демидівський граніт» на суму 2 840 566 гривень та проценти від акціонерного товариства «Таскомбанк» на суму 400 301 гривень.

Минулого року до своєї електронної декларації парламентар Бандуров вніс кілька квартир в Києві та Харкові, коштовні ювелірні прикраси Chopard, Clan de Vega, Graff, люксові швейцарські годинники Chopard, F.P.Journe (3 екземпляри) та Bovet (2 екземпляри). Окрім цього, Бандуров володіє автомобілями Mercedes-Benz S500L, Bentley Continental, BMW 645i.

Дружина народного депутата Бандурова володіє акціями акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ІТТ-Нерухомість». Ця компанія відома тим, що прямо пов’язана з керівницею апарату Міністерства фінансів Оксаною Маркаровою і що саме вони перемогли на конкурсі з реставрації столичного Будинку профспілок.

Родина Володимира Бандурова зберігає у готівці 1 300 000 доларів, 200 000 євро, понад 11,5 мільйонів гривень розмішені на банківських рахунках, 2 840 566 гривень за договором поруки та 16 200 000 гривень позичені третім особам.