Посол України висловив протест через поїздку киргизьких політиків до анексованого Криму

Посол України в Киргизстані Микола Дорошенко висловив дипломатичний протест киргизькому МЗС через неузгоджену з українською стороною поїздку місцевих політиків в анексований Крим.

«Сьогодні висловив дипломатичний протест МЗС Киргизької Республіки в зв’язку з неузгодженою з Україною поїздкою до Криму депутата Жогорку Кенеша, представника Соціал-демократичної партії Киргизстану Марата Аманкулова. Закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність України, роз’яснив, що Крим – це Україна і що існують правила в’їзду/виїзду з окупованої території Автономної Республіки Крим», – написав Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

Він також додав, що «чергового візиту в киргизьке МЗС не уникнути» в зв’язку з недавньою поїздкою в Крим ще одного політика з цієї країни – Ірини Карамушкіної.

Киргизькі депутати з 18 по 21 березня брали участь в заходах в анексованому Криму, повідомив Дорошенко Радіо Азаттик.

Глава прес-служби парламенту Киргизстану повідомив Радіо Азаттик, що, можливо, окремі депутати і зробили візит до Криму, але офіційно ніхто не відвідував півострів.

У Міністерстві закордонних справ Киргизстану поки не коментували заяву посла України.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».