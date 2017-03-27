Комісія МОЗ не підтвердила діагноз, встановлений Насірову у «Феофанії» – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що експертна комісія Міністерства охорони здоров’я не підтвердила діагноз, встановлений у клінічній лікарні «Феофанія» відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Романові Насірову.

Як повідомляє прес-служба бюро, у висновках МОЗ зазначається, що «лікарі «Феофанії» систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС».

«Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було», – повідомляють у НАБУ.

13 березня клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я почала оцінку встановлених Насірову діагнозів.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Після цього суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід. У лікарні «Феофанія», яка лікує високопосадовців, повідомили, що у голови ДФС інфаркт – хоча потім в Інституті кардіології імені Стражеско цей діагноз ані підтверили, ані заперечили.

Активісти, які не давали вивести Насірова з суду, звинуватили голову ДФС, що він – симулянт.

7 березня суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень. 16 березня за Насірова внесли заставу, він вийшов із Лук’янівського СІЗО,

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».