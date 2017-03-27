У Москві на 10 діб арештували опозиціонера Леоніда Волкова

У Москві суд на 10 діб арештував російського опозиціонера Леоніда Волкова, затриманого напередодні під час трансляції Фонду боротьби з корупцією (ФБК) з акцій протесту у Росії.

27 березня суд визнав Волкова винним у «непокорі законному розпорядженню представника влади» – він нібито відмовлявся покинути офіс ФБК, коли поліцейські почали евакуювати звідти людей через можливу загрозу вибуху.

Сам Волков заявляє про незаконні дії поліції. За словами російського опозиціонера, коли його 26 березня разом з іншими співробітниками ФБК доставили до відділку, поліцейські склали протокол про те, що евакуація з офісу Фонду боротьби з корупцією була пов’язана з пожежної тривогою. Пізніше співробітники МВС переписали ці документи, пояснивши свої дії повідомленням про бомбу. Крім цих порушень, адвокат Леоніда Волкова вказав на те, що з матеріалів справи не зрозуміло, що саме силовики розцінили як «непокору» їхнім вимогам.

Напередодні у Росії поліцейські двічі намагалися перервати онлайн-трансляцію ФБК з антикорупційних мітингів. Співробітники Фонду були затримані, з офісу організації невідомі без пояснення винесли всю техніку. Наразі суд, крім вироку Волкову, виніс рішення у справах ще двох затриманих в офісі ФБК: співробітницю правозахисного фонду «Меморіал» Катерину Мельникову арештували на сім діб, а співробітницю Фонду боротьби з корупцією Марію Захарову оштрафували на тисячу рублів. Їх також визнали винними у непокорі працівнику МВС.

Раніше у понеділок у московській поліції визнали, що в офісі ФБК не було бомби. Щодо невідомого, який повідомив про вибуховий пристрій, порушили кримінальну справу за статтею про «завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму».