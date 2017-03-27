Міноборони: у Балаклії на військових складах фіксується один розрив на 2-3 години

На Харківщині у Балаклії, де внаслідок пожежі на артилерійських складах вибухали боєприпаси, ситуація є контрольованою, наразі фіксується один розрив на 2-3 години.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, військові сапери продовжують зачищення периметру території військової частини.

«На цю хвилину ми повністю завершили зачищення військового містечка, адміністративної території арсеналу і працюємо по периметру», – сказав заступник начальника Центру розмінування Збройних сил України Ігор Маматов.

У ніч на четвер, 23 березня, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежа ліквідована. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.