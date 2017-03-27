Прем’єр Ірану у Москві домовляється про озброєння й інвестиції в енергетику

Прем’єр-міністр Ірану Хассан Роугані перебуває у Москві для переговорів з російськими посадовцями, метою яких є посилення відносин між двома країнами.

27 березня Роугані зустрівся з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. У вівторок, як очікують, відбудеться зустріч іранського прем’єра з президентом Росії Володимиром Путіним.

Цей візит, очевидно, є останнім закордонним візитом Хассана Роугані перед президентськими виборами в Ірані, запланованими на 19 травня.

«Хочу висловити впевненість, що Ваш візит відкриє нову сторінку російсько-іранської співпраці», – заявив Медведєв на спільній з Роугані прес-конференції.

Під час переговорів сторони мають обговорити постачання російського озброєння Тегерану і російські інвестиції в іранський енергетичний сектор.

Відносини між Іраном і США загострилися після проведення Тегераном випробувань балістичних ракет у січні цього року.