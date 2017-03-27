У тілі померлого активіста з Нікополя, який заявляв про своє отруєння, не виявили отрутохімікатів – поліція

Версія щодо отруєння громадського активіста з Нікополя, помічника народного депутата Андрія Артеменка Олександра Тихона, який раніше заявляв, що його отруїли токсичною речовиною, не підтверджується. Про це Радіо Свобода у понеділок повідомили у Нікопольському міському відділі поліції.

«Згідно з висновком Головного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України (Київ), хімічних, наркотичних, психотропних отрутохімікатів в організмі не виявлено, – зазначили Радіо Свобода у Нікопольському міському відділі поліції.

За даними поліції, кримінальне провадження, розпочате раніше, ще не закрите.

Раніше було повідомлено, що, за даними нікопольської судмедекспертизи, смерть активіста «настала через печінкову недостатність на фоні основної хвороби – меланоми лівого ока з метастазами в легені та печінку».

Водночас в поліції тоді повідомили, що кримінальне провадження, відкрите після звернення активіста із заявою про отруєння, яке було розпочате за частиною 1 статті 122 Кримінального Кодексу України (умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості), не закрили: слідчі призначили ще кілька медичних експертиз і очікували на висновки.

33-річний громадський активіст з Нікополя помер у середу, 8 лютого. Раніше сам Олександр Тихон заявляв про різке погіршення самопочуття. 22 січня він був шпиталізований до місцевої лікарні Нікополя, а потім до лікарні в Дніпрі, а згодом – у Києві. Про те, що йому встановили діагноз – отруєння особливо токсичною речовиною, повідомляв сам активіст.

За фактом ймовірного отруєння тоді поліція порушила кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу – нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

У листопаді 2016 року було повідомлено про інцидент щодо будинку активіста, голови ГО «Громадський актив» Олександра Тихона, до якого кинули пляшки з невстановленою речовиною. Тоді, за даними з поліції, інформація була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.