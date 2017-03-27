Голова чеченського парламенту погрожує українському депутату Мосійчуку

Голова чеченського парламенту Магомед Даудов (Лорд) погрожує вбивством депутату Верховної Ради України Ігорю Мосійчуку, оскільки, за словами Даудова, той «закликав владу України надати політичну, а у разі потреби і військову підтримку чеченському «підпіллю» через нещодавній напад невідомих на військову частину «Росгвардії», на півночі Чечні.

При цьому про вбивство Даудов говорить не прямо, а використовуючи метафору «цинковий поїзд».

«І якщо пан Мосійчук хоче організувати «військовий похід» проти Росії і Чечні, то ми зустрінемо його з «почестями». Двох «добровольців» з такої «української братви», які воювали колись на стороні терористів, Клиха і Карпюка, ми вже запроторили на тривалі терміни. Впевнений, знайдемо теплі місця і для Мосійчука з його дружками. Ну, а в особливих випадках, якщо вони проявлять відому «наполегливість» у нас і цинковий поїзд передбачений. Безкоштовно відправимо, з оркестром», – написав Даудов 27 березня в Instagram.

При цьому чеченський парламентарій пообіцяв поскаржитися у прокуратуру на Мосійчука, якого обізвав «фашистом», який займається «героїзацією безжальних іділівських вбивць».

Ігор Мосійчук наразі не коментував ситуації і погроз.

24 березня Ігор Мосійчук з парламентської трибуни закликав українську владу підтримати чеченських повстанців.

Як повідомляв проект Радіо Свобода «Кавказ.Реалії», заява угруповання «Ісламська держава», у якій воно бере відповідальність за напад на Росгвардію, свідчить про непричетність ісламістів до нападу.

У результаті нападу на Росгвардію загинули шестеро військових, троє були поранені.

За офіційною версією російських силовиків, нападників було 8, шестеро з них загинули. Низка експертів критично ставиться до цієї версії.