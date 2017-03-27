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27 Березень 2017, Київ 23:51
Новини | Міжнародні

Голова чеченського парламенту погрожує українському депутату Мосійчуку

Магомед Даудов

Магомед Даудов

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Голова чеченського парламенту Магомед Даудов (Лорд) погрожує вбивством депутату Верховної Ради України Ігорю Мосійчуку, оскільки, за словами Даудова, той «закликав владу України надати політичну, а у разі потреби і військову підтримку чеченському «підпіллю» через нещодавній напад невідомих на військову частину «Росгвардії», на півночі Чечні.

При цьому про вбивство Даудов говорить не прямо, а використовуючи метафору «цинковий поїзд».

«І якщо пан Мосійчук хоче організувати «військовий похід» проти Росії і Чечні, то ми зустрінемо його з «почестями». Двох «добровольців» з такої «української братви», які воювали колись на стороні терористів, Клиха і Карпюка, ми вже запроторили на тривалі терміни. Впевнений, знайдемо теплі місця і для Мосійчука з його дружками. Ну, а в особливих випадках, якщо вони проявлять відому «наполегливість» у нас і цинковий поїзд передбачений. Безкоштовно відправимо, з оркестром», – написав Даудов 27 березня в Instagram.

При цьому чеченський парламентарій пообіцяв поскаржитися у прокуратуру на Мосійчука, якого обізвав «фашистом», який займається «героїзацією безжальних іділівських вбивць».

Ігор Мосійчук наразі не коментував ситуації і погроз.

24 березня Ігор Мосійчук з парламентської трибуни закликав українську владу підтримати чеченських повстанців.

Як повідомляв проект Радіо Свобода «Кавказ.Реалії», заява угруповання «Ісламська держава», у якій воно бере відповідальність за напад на Росгвардію, свідчить про непричетність ісламістів до нападу.

У результаті нападу на Росгвардію загинули шестеро військових, троє були поранені.

За офіційною версією російських силовиків, нападників було 8, шестеро з них загинули. Низка експертів критично ставиться до цієї версії.

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