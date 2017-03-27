США: зять Трампа Кушнер погодився відповісти на питання у Сенаті

У комітеті з розвідки Сенату США підтверджують, що зять президента Дональда Трампа, Джаред Кушнер, добровільно зголосився відповісти на питання у сенатському комітеті у справах розвідки щодо організації зустрічей з російським послом та іншими іноземними офіційними особами під час виборчої компанії 2016 року.

За повідомленням, Джаред Кушнер погодився поговорити з комітетом, який проводить розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, у тому числі про те, чи є які-небудь зв’язки між колегами Трампа і Кремлем.

Але наразі невідомо, коли Кушнер свідчитиме і чи буде він під присягою.

Тим часом у Білому домі заявили, що зять Трампа «робив свою справу», звертаючись до іноземних офіційних осіб під час виборчої кампанії. Речник Шон Спайсер заявив у понеділок, що не було нічого «мерзенного» у контактах Джареда Кушнера з іноземними лідерами під час кампанії, оскільки це було завдання, яке йому доручили виконати.

Кушнер є четвертим партнером Трампа, який пропонує відповісти на питання комітету Конгресу, що розслідує підозрілі зв’язки команди Трампа з Росією. Колишній керівник виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, радник Трампа Картер Пейдж і Роджер Стоун минулого тижня також погодилися виступити у комітеті.

Директор ФБР Джеймс Комі під час слухань у Комітеті палати представників підтвердив, що з кінця липня бюро проводить розслідування щодо цих питань.