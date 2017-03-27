До Балаклії повернулися всі евакуйовані – ДСНС

До Балаклії Харківської області, де внаслідок пожежі на артилерійських складах вибухали боєприпаси, повернулися всі евакуйовані жителі, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Відновлено енергопостачання міста Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання с. Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою 2 електростанцій ДСНС). На 50% відновлено газопостачання міста Балаклія. З тимчасових евакуаційних пунктів переміщено всіх евакуйованих», – мовиться у повідомленні ДСНС станом на 20.00 27 березня.

Раніше у понеділок повідомили, що у Балаклії наразі фіксується один розрив на 2-3 години.

У ніч на четвер, 23 березня, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежа ліквідована. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.