Російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні

Російський «Сбербанк» 27 березня повідомив про укладення договору про продаж ПАТ «Сбербанк» (Україна), йдеться на сайті фінустанови.

«Консорціум інвесторів купує 100% акцій ПАТ «Сбербанк» (Україна), яке є дочірнім банком ПАТ «Сбербанк». У консорціум увійдуть «Норвік Банк» (Латвія) і білоруська приватна компанія. Відповідний юридично зобов’язуючий договір підписаний сьогодні (27 березня – ред.). Закриття угоди очікується в першому півріччі 2017 роки після отримання схвалень угоди фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій, включаючи Латвію та Україну», – йдеться в повідомленні.

Російський «Сбербанк» також повідомив, що його дочірній банк в Україні має достатньо коштів для виконання зобов’язань перед приватними і корпоративними клієнтами.

«Сподіваємося, що рішення про продаж нашого дочірнього банку сприятиме розблокуванню його офісів і відновленню нормальної роботи, що дозволить клієнтам банку продовжити безперешкодно користуватися послугами», – додали у російському банку.

Водночас, як йдеться на сайті Norvik Banka, мажоритарним акціонером нового консорціуму став громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв і білоруська компанія, що належить йому.

«Ми підтримуємо європейський вибір України і віримо, що своєю роботою зможемо сприяти майбутньому економічному зростанню країни. Розвинена мережа відділень придбаного банку і професіоналізм команди стануть надійним фундаментом для довгострокових ініціатив розвитку. Українська економіка пройшла нижчу точку кризи і ми віримо в майбутнє економічне зростання і потенціал цієї країни», – повідомив голова правління банку Олівер Брамуелл.

Саїд Гуцерієв є сином російського бізнесмена, власника «Русснефти», «Бінбанку» та ще кількох компаній Михайла Гуцерієва.

Norvik Banka, згідно з даними офіційного сайту, займає сьоме місце в Латвії за величиною активів. Його головний акціонер — громадянин Великобританії Григорій Гусельніков, власник «Вятка-банку» і колишній президент «Бінбанку».

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Відповідно до рішення, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».

Причиною запровадження санкцій стало те, що материнські структури цих банків у Росії почали визнавати незаконні «документи», видані непідконтрольними Україні самочинно створеними органами на окупованих частинах Донбасу.

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку.

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні. Напередодні у «Національнрму корпусі» повідомили, що вирішили тимчасово розблокувати роботу відділень «Сбербанку».