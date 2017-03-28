Минулої доби на Донбасі 2 військових загинули, 4 поранені і 1 травмований – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО вранці 28 березня повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі двоє українських військовослужбовців загинули, четверо були поранені і один травмований. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, ситуація на фронті все ж відносно стабілізувалася у порівнянні з попереднім днем.

«У районі проведення АТО ситуація стабілізувалась, кількість обстрілів позицій Збройних Сил України зменшилась. За добу зафіксовано 58 випадків відкриття вогню. Найбільшу кількість обстрілів ворог здійснив на донецькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, «аби пригасити вогневу активність противника» українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах на півночі Донецька і Докучаєвська, а також селищ Ясне і Яковлівка. Луганські сепаратисти поки не повідомляли, як минула ніч на підконтрольних їм територіях.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.