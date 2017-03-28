Сенат США завершив дебати щодо вступу Чорногорії в НАТО

Сенат США проголосував переважною більшістю голосів за те, що схвалити заявку Чорногорії на вступ країни в НАТО, відкривши таким чином балканській країні дорогу до військового альянсу. 27 березня 97 сенаторів проголосували за завершення дебатів і дозвіл на голосування наприкінці цього тижня про ратифікацію членства Чорногорії в НАТО.

Лише два голоси проти висловили сенатори-республіканці Ренд Пол і Майк Лі.

Остаточне голосування відбуватиметься у верхній палаті Конгресу США. Як тільки це відбудеться, Іспанія залишиться єдиною країною в альянсі з 28-ми членів, що має схвалити прохання Чорногорії щодо офіційного членства.

Підтримка США щодо наміру Чорногорії вступити в альянс виявилася доволі потужною, хоча деякі спостерігачі припускали, що лояльна риторика президента Дональда Трампа щодо Росії може призвести до ослаблення підтримки розширення НАТО.

Експерти переконують, що членство Чорногорії в НАТО наблизить країну до політичних і економічних структур Європи, а також посилить роздратування з боку Москви, яка проти розширення альянсу.