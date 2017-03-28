В Афганістані заарештували генерала за звинуваченням у корупції

Влада Афганістану повідомила про арешт генерал-майора Мохаммада Моїна Факіра за звинуваченням у корупції і зловживанні владою.

Арешт провели співробітники Антикорупційного центру правосуддя Генеральної прокуратури. Про це повідомив представник Міністерства оборони Давлат Вазірі у заяві 27 березня. Інших подробиць він не надав.

У 2016 році влада призначила Факіра відповідальним за боротьбу з корупцією в неспокійній провінції Гельманд, на півдні Афганістану.

Факір взяв командування 215-м корпусом Афганської армії після того, як колишній командир був звинувачений у виплатах «солдатам-привидам».

Водночас військовий представник США повідомив, що Пентагон «дуже вражений» ситуацією з Факіром, заявивши, що «він особисто інвестував у перетворення 215-го корпусу».

У жовтні Факіра звільнили без офіційних пояснень.

Президент Афганістану Ашраф Гані раніше пообіцяв викоренити корупцію в уряді і службах безпеки.

Антикорупційний центр правосуддя є одним з декількох нових урядових органів, створених щодо високопосадовців, обвинувачених в корупції.