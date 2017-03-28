Правозахисники закликали коаліцію на чолі зі США запобігти втратам серед цивільних в Іраку

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала очолювану США коаліцію, що бореться з бойовиками угруповання «Ісламська держава» в іракському місті Мосулі, запобігти втратам серед цивільного населення.

Про це йдеться у звіті Amnesty International від 27 березня після того, як офіційні особи США повідомили про розслідування інформації про жертви серед мирного населення в результаті авіаударів 17 березня в Мосулі. При цьому в коаліції не підтвердила інформацію, чи були жертви серед цивільного населення. За попередніми даними, може йтися про загибель щонайменше 150 мирних громадян.

У доповіді Amnesty International йдеться, що докази, зібрані в Мосулі, «вказують на тривожну картину авіаударів коаліції на чолі з США, які зруйнували будинки з цілими сім’ями всередині».

У доповіді додано, що будь-яка відмова застосувати запобіжні заходи для запобігання втратам серед цивільного населення буде «кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права».

Коаліція на чолі зі США надає авіаційну підтримку іракським силам, що борються за повернення Мосула з-під контролю бойовиків-ісламістів, які захопили місто в 2014 році. Іракські війська в лютому почали операцію щодо повернення західного Мосула під свій контроль. Східна частина міста була взята урядовими військами у січні.