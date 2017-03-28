В ООН обговорюють глобальну заборону ядерної зброї

Понад 100 країн 27 березня розпочали переговори в ООН щодо ймовірної глобальної заборони ядерної зброї, втім представники країн-лідерів бойкотували цю нараду.

123 країни-члени ООН, присутні на переговорах, намагаються домовитися про договір щодо заборони ядерних випробувань, який мав би юридичну силу. Водночас Сполучені Штати, Росія, Китай та інші країни, які ядерною зброєю володіють, від участі в переговорах відмовилися.

Верховний представник ООН з питань роззброєння Кім Вон Су повідомив, що під час переговорів учасники заявили, що «потреба прогресу в галузі ядерного роззброєння нечасто була настільки актуальна, як сьогодні».

Вашингтон заявив, що заборона не працюватиме, а міжнародне співтовариство має прийняти більш поступовий підхід у цьому питанні.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі перед початком переговорів заявила, що заборона призведе до роззброєння країн, «які намагаються зберегти мир і безпеку», в той час як «погані актори» не підпишуться на це або проігнорують.

Натомість Гейлі сказала, що Сполучені Штати скоротили свій ядерний арсенал на 85 відсотків, відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який вступив у силу 1970 року.

Торік Північна Корея провела два ядерні випробування. Пхеньян і далі продовжує випробувати балістичні ракети на порушення резолюцій ООН.

Австрія, Ірландія, Мексика, Бразилія, Південна Африка і Швеція очолюють дипломатичні зусилля щодо заборони ядерної зброї. Прихильники глобальної заборони кажуть, що загроза ядерної катастрофи посилюється через напруженість, викликану ядерною програмою Північної Кореї і непередбачуваністю нової адміністрації у Вашингтоні. Вони вказують на такі здобутки як заборону протипіхотних наземних мін в 1997 році і касетних бомб в 2008-му. Противники ж заборони наполягають на поступовому роззброєнні.