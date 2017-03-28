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28 Березень 2017, Київ 10:20
Новини | Події

Активісти розблоковують центральний офіс «Сбербанку» в Києві

Так виглядав вхід до центрального офісу «Сбербанку» в Києві, коли 13 березня 2017 року протестувальники почали його «замуровувати»

Так виглядав вхід до центрального офісу «Сбербанку» в Києві, коли 13 березня 2017 року протестувальники почали його «замуровувати»

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Кілька активістів у вівторок уранці розбирають бетонні блоки, якими раніше в березні заблокували приміщення центрального відділення дочірнього банку «Сбербанку» Росії в Україні на вулиці Володимирській у Києві.

Як передає «Інтерфакс-Україна», від загороджувальних блоків, наліпок і написів очищено майже всю стіну будівлі. Процес відбувається спокійно, активісти використовують ручні інструменти для розбирання муру.

В середині березня представники націоналістичних організацій в центрі Києва замурували вхід до центрального відділення «Сбербанку».

Напередодні партія «Національний корпус», представники якої блокують роботу банків з російським капіталом в Україні, заявила про тимчасове припинення блокади.

Учора ж російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

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