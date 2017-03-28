Невідомі скоїли напад на журналістів Російської служби Радіо Свобода

У Краснодарському краї Росії невідомі скоїли напад на кореспондентів Радіо Свобода Сергія Хазова-Кассіа та Андрія Костянова. Це сталося вранці у вівторок біля входу в готель, де зупинились журналісти. Про це вони повідомили на сторінці у Facebook.

«Приїхали знімати фермерський марш, якого немає. Прямо біля готелю налетіли молодчики в масках, побили – газові балончики, ось це все. Комп'ютер, камера і рюкзак з Буенос Айреса пішли з ними», – повідомив Хазов-Кассіа.

Він розмістив світлину, на якій видно ознаки побоїв. За його словами, зловмисники приїхали на мікроавтобусі, який залишений біля готелю.

«Чекаємо поліцію, але вона не їде», – написав журналіст.

Журналісти працювали в місті Кропоткін над репортажем про фермерські марші. За їхніми словами, вранці поліцейські приїжджали в готель, щоб перевірити чи є журналісти Хазов-Кассіа і Костянов у заброньованому номері.

Коментарів від правоохоронних органів Росії щодо інциденту наразі немає.