У Затоку на Одещині направили додаткові сили поліції – речник

До курортного селища Затока на Одещині, де 28 березня має відбутися сесія селищної ради, направили додаткові сили поліції з обласного центру, повідомив Радіо Свобода провідний радник Головного управління Нацполіції України в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, вони будуть залучені до забезпечення громадського порядку під час проведення чергової сесії органу місцевого самоврядування.

Як заявив Форостяк, учорашня інформація деяких ЗМІ про «захоплення будівлі селищної ради в Затоці невідомими в камуфляжі», про яких писали як про «зелених чоловічків», не відповідає дійсності.

Радник зазначив, що йдеться про представників громадського об’єднання (ГО) «Україна це Ми». «Встановлені їхні особи і транспортні засоби, на яких вони приїхали в Затоку. Співробітники поліції провели перевірку з тим, щоб переконатися, що в них немає зброї, вибухівки і небезпечних предметів, які можуть бути використані для провокацій», — зауважив Руслан Форостяк.

За даними поліції, представники громадського об’єднання «Україна це Ми» діють в інтересах тимчасового виконувача обов’язків секретаря селищної ради Галини Барановської, яка 27 березня звернулася до керівництва ГО з відповідним листом. «Присутність у Затоці активістів парамілітарного об’єднання є методом психологічного тиску на опонентів т.в.о секретаря селищної ради», – заявив Форостяк.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, протистояння між двома секретарями Затоківської селищної ради в курортному містечку, розташованому за 60 кілометрів від Одеси, точиться близько півтора року. В 2016 році посаду обійняла Наталя Вернигора. Її діяльність пов’язують з одеським адвокатом Олександром Погорілим, який представляє ділові інтереси бізнесмена з Естонії Марселя Віхманна.

У 2015 році естонський інвестор профінансував будівництво в Затоці морської набережної. В експлуатацію було введено понад кілометр інфраструктурного об’єкту з 12 запланованих.

У лютому 2017 року секретаря Затоківської селищної ради переобрали. Щоб уникнути провокацій, позачергова сесія відбулася не в Затоці, а в будівлі Одеської обласної ради. Тимчасовим виконувачем обов’язків секретаря стала Галина Барановська. За неї проголосували місцеві депутати, які виступають проти ініціатив західного інвестора Марселя Віхманна.

Секретар селищної ради Затоки фактично виконує обов’язки мера курортного містечка після того, як в 2016 році проти голови Затоки було порушено кримінальну справу. Василя Звягінцева обвинувачують у земельних махінаціях. Провівши майже рік в слідчому ізоляторі, зараз Звягінцев перебуває під домашнім арештом. Відповідний запобіжний захід обрав для нього Суворовський районний суд Одеси.

28 березня о 14:00 у Затоці має пройти чергова сесія органу місцевого самоврядування.

Як зазначив Радіо Свобода Руслан Форостяк, правоохоронці налаштовані протидіяти будь-яким спробам порушення правопорядку під час сесії селищної ради, але не втручатимуться в її роботу.