ДСНС попереджає про небезпеку лавин у Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах 28-29 березня.

Як йдеться в повідомленні, за прогнозами Укргідрометцентру, у ці дні внаслідок потепління у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна (третій рівень) лавинна небезпека.

«За даними Укргідрометцентру, в результаті лавинного дозору в Івано-Франківській області було виявлено сходження однієї лавини хуртовинного снігу з північно-західного схилу гори Брецкул об’ємом 1120 м3. Дата сходження 19-20 березня. Збитків немає. Також в біноколь було виявлено схід однієї лавини з північного схилу хребта Мармарос між гір Стеавул і Мезопотоки. Її об'єм і характер визначити неможливо через велику відстань», – йдеться в повідомленні.

ДСНС закликає утриматися від походів у гори.

За даними синоптиків, 28 березня на заході України буде +13...+19 градусів, у Карпатах – +4...+9 градусів.