Порошенко призначив Головатого членом Венеціанської комісії замість Ківалова

Президент України Петро Порошенко звільнив із посади члена Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Сергія Ківалова і його заступників – Сергія Головатого і Володимира Пилипенка. Відповідний указ від 16 березня опублікований на сайті голови держави.

У документі вказано, що Ківалов звільнений у зв’язку із завершенням строку повноважень.

Іншим указом Порошенко призначив членом Венеціанської комісії засновника Української правничої фундації Сергія Головатого (за згодою).

«Призначити Головатого Сергія Петровича – засновника Української правничої фундації, члена-кореспондента Національної академії правових наук України – членом Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), за згодою», – йдеться в документі.

Ківалов був членом Венеціанської комісії з лютого 2013 року.

Венеціанська комісія є дорадчим органом Ради Європи з питань конституційного права, що надає висновки про відповідність проектів законодавчих актів європейським стандартам і цінностям.