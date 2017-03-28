Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
28 Березень 2017, Київ 14:55
Новини | Політика

Порошенко призначив Головатого членом Венеціанської комісії замість Ківалова

Сергій Головатий

Сергій Головатий

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко звільнив із посади члена Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Сергія Ківалова і його заступників – Сергія Головатого і Володимира Пилипенка. Відповідний указ від 16 березня опублікований на сайті голови держави.

У документі вказано, що Ківалов звільнений у зв’язку із завершенням строку повноважень.

Іншим указом Порошенко призначив членом Венеціанської комісії засновника Української правничої фундації Сергія Головатого (за згодою).

«Призначити Головатого Сергія Петровича – засновника Української правничої фундації, члена-кореспондента Національної академії правових наук України – членом Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), за згодою», – йдеться в документі.

Ківалов був членом Венеціанської комісії з лютого 2013 року.

Венеціанська комісія є дорадчим органом Ради Європи з питань конституційного права, що надає висновки про відповідність проектів законодавчих актів європейським стандартам і цінностям.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG