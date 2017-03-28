Кадочникова стала лауреатом Нацкінопремії у номінації «За внесок в українське кіно»

Національна спілка кінематографістів України визначила лауреата Національної кінопремії у номінації «За внесок в українське кіно».

Як повідомляє прес-служба спілки, 20 квітня під час урочистоїцеремонії вручення почесну статуетку «Золота Дзиґа» отримає українська актриса Лариса Кадочникова.

«Її ролі в кіно здебільшого вимагалиорганічного існуванняв експресивному, супервиразному (за композицією, кольоровою симфоністикою передусім) кадрі, де актор далеко не завжди є його центром і рушієм.Це їй вдавалося – легко й невимушено. І в той же час Кадочникова завжди утримує в собі фокус глядацькихсимпатій, її людська і просто артистична притягальність безмежні…», – сказав голова Національної спілки кінематографістів Сергій Тримбач.

Лариса Кадочникова – актриса театру та кіно, лауреат премії імені Тараса Шевченка. У портфоліо Кадочникової десятки ролей у кіно та театрі, зокрема, головна роль у культовому фільмі Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Серед кінематографічних робіт Лариси Кадочникової участь у таких стрічках «Криниця для спраглих», «Комісари», «Білий птах з чорною ознакою», «Історія одного кохання» та багатьох інших.