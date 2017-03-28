Суд ЄС визнав обґрунтованими санкції проти російської «Роснафти»

Найвища судова інстанція Європейського союзу, суд ЄС визнав обґрунтованими санкції проти російського енергетичного гіганта «Роснафти».

У заяві суду від 28 березня йдеться, що «обмежувальні заходи, ухвалені Радою Європейського союзу у відповідь на кризу в Україні щодо деяких російських підприємств, включаючи «Роснафту», обґрунтовані».

Згідно з рішенням суду, обмеження з боку ЄС здатності контрольованої державою «Роснафти» вести бізнес було пропорційним рівню економічних санкцій, запроваджених проти Росії.

«Роснафта» у відповідь заявила, що розчарована рішенням, яке «доводить, що верховенство права в Європі замінюється верховенством політичної ситуації».

«Роснафту» очолює Ігор Сєчин, близький союзник президента Росії Володимира Путіна.

«Роснафта» подала позов про скасування дії санкцій Великої Британії у Високий суд Лондона в жовтні 2014 року. У лютому 2015-го Високий суд Лондона направив справу в суд ЄС.

У компанії заявляють, що Євросоюз запровадив обмеження, щоб витіснити Росію з ринків і створити додаткові перешкоди для роботи.

ЄС запровадив санкції проти Росії в липні 2014 року після того, як вона незаконно анексувала український Крим, а потім розширив їх – через підтримку, яку Москва надає бойовикам на сході України.