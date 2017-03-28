У Запоріжжі активісти продовжують блокувати відділення «Сбербанку»

У Запоріжжі обласна філія російського «Сбербанку», яку активісти заблокували 21 березня, залишається заблокованою.

Біля відділення фінустанови продовжують чергувати представники «Національного корпусу». Як повідомив речник організації у Запоріжжі, блокаду буде знято сьогодні упродовж дня.

«Сьогодні буде знято блокаду у Запоріжжі. Це надійшла інформація вже точно. Упродовж двох годин буде знято», – розповіла речник «Національного корпусу» у Запоріжжі Валентина Обухова.

Наразі заблоковане відділення «Сбербанку» не працює. Керівництво та працівники банку на робочих місцях відсутні. На місці чергує лише охорона установи.

Напередодні «Національний корпус» ухвалив рішення тимчасово розблокувати відділень «Сбербанку». Водночас у «Національному корпусі» заявляють про підготовку до другого етапу боротьби з російськими банками – припинення роботи всіх філій «Сбербанку Росії» в Україні. У Києві сьогодні активісти почали розбирати бетонні блоки, якими раніше заблокували приміщення центрального відділення дочірнього банку «Сбербанку Росії» в Україні.

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Відповідно до рішення, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».

Причиною запровадження санкцій стало те, що материнські структури цих банків у Росії почали визнавати незаконні «документи», видані непідконтрольними Україні самочинно створеними органами на окупованих частинах Донбасу.

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні.