КВУ: 8 депутатів пропустили всі засідання Ради в березні

Вісім народних депутатів пропустили всі пленарні засідання Верховної Ради у березні. Про це свідчать дані дослідження Комітету виборців України.

Як повідомляє КВУ з посиланням на дані письмової й електронної реєстрації, на засідання Ради у березні не ходили Семен Семенченко і Тарас Пастух із «Самопомочі», Євген Бакулін із «Опозиційного блоку», В’ячеслав Богуслаєв з групи «Воля Народу», позафракційні Євгеній Мураєв та Дмитро Ярош.

Також не було на засіданнях Сергія Клюєва та Олександра Онищенка, яких розшукують українські силовики.

«Березень виявився насиченим місяцем в роботі парламенту. За цей час відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких ухвалили майже півсотню різних законодавчих актів. На робочому місці, як правило, перебували лише 331 народний депутат із 423, а 8 депутатів взагалі пропустили всі засідання Ради», – сказав голова КВУ Олексій Кошель.

На початку березня в Комітеті заявляли, що восьмеро депутатів жодного разу не проголосували за два місяці роботи Верховної Ради.

Напередодні журналісти програми «Схеми» упродовж двох сесійних тижнів безперервно кількома камерами фільмували залу парламенту. Вони з’ясували, що під час відкриття засідань парламенту в залі Верховної Ради нерідко відсутній кворум, а інформація, що з’являється на табло про кількість присутніх депутатів, інколи не відповідає дійсності, при цьому електронна реєстрація народних депутатів у залі парламенту часто відбувається неперсонально.