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28 Березень 2017, Київ 16:21
Новини | Політика

В Одесі затримали чиновника облдержадміністрації

Затримання провели співробітники спецпідрозділу управління Служби безпеки України в Одеській області й офіцери військової прокуратури

Затримання провели співробітники спецпідрозділу управління Служби безпеки України в Одеській області й офіцери військової прокуратури

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В Одесі 28 березня затримали керівника управління з питань надзвичайних ситуацій і оборонної роботи Одеської обласної держадміністрації Сергія Помазана.

Як повідомила Радіо Свобода прес-секретар військової прокуратури Південного регіону Яна Стекачова, затримання провели співробітники спецпідрозділу управління Служби безпеки України в Одеській області й офіцери військової прокуратури.

За словами Стекачової, Помазана підозрюють в отриманні хабара в 75 тисяч гривень. Затримання відбулося біля будівлі ОДА на проспекті Шевченка в Одесі.

Чиновник обіймає посаду з 2015 року, а раніше працював в правоохоронних органах, передає кореспондент Радіо Свобода.

В ОДА ситуацію не коментували.

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