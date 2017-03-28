В Одесі затримали чиновника облдержадміністрації

В Одесі 28 березня затримали керівника управління з питань надзвичайних ситуацій і оборонної роботи Одеської обласної держадміністрації Сергія Помазана.

Як повідомила Радіо Свобода прес-секретар військової прокуратури Південного регіону Яна Стекачова, затримання провели співробітники спецпідрозділу управління Служби безпеки України в Одеській області й офіцери військової прокуратури.

За словами Стекачової, Помазана підозрюють в отриманні хабара в 75 тисяч гривень. Затримання відбулося біля будівлі ОДА на проспекті Шевченка в Одесі.

Чиновник обіймає посаду з 2015 року, а раніше працював в правоохоронних органах, передає кореспондент Радіо Свобода.

В ОДА ситуацію не коментували.