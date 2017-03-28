На аукціоні у Чопі скульптуру Леніна продали за понад 250 тисяч гривень – міськрада

На Закарпатті у Чопі скульптуру Володимира Леніна на аукціоні продали за понад 250 тисяч гривень.

Як повідомляє прес-служба Чопської міськради, скульптуру передали у право користування, а бюджет міста Чоп поповнився на 253 931 гривню.

У міськраді зазначають, що 17 березня вперше в Україні провели аукціон, на якому продали скульптуру Леніна, у торгах взяв участь один учасник, який купив об’єкт за початковою вартістю.

За даними Українського інституту національної пам’яті, в Україні протягом 2016 року в рамках виконання закону про декомунізацію знесли 1 тисячу 320 пам’ятників Леніну.

21 травня 2015 року в Україні вступили у дію декомунізаційні закони.