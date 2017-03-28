Усі відділення «Сбербанку» в Україні розблоковані

Усі відділення дочірнього банку «Сбербанку Росії» в Україні наразі розблоковані.

Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі фінансової установи, співробітники повернулися на робочі місця і готуються до відновлення обслуговування клієнтів.

Сьогодні у Запоріжжі активісти продовжували блокувати обласну філію російського «Сбербанку», проте представники «Національного корпусу» повідомили, що блокаду буде знято сьогодні упродовж дня.

Напередодні «Національний корпус» ухвалив рішення тимчасово розблокувати відділень «Сбербанку».

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Відповідно до рішення, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».

Причиною запровадження санкцій стало те, що материнські структури цих банків у Росії почали визнавати незаконні «документи», видані непідконтрольними Україні самочинно створеними органами на окупованих частинах Донбасу.

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні.