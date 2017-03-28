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28 Березень 2017, Київ 17:55
Новини | Міжнародні

У Москві огородили площу, де проходила акція протесту

Паркан навколо Пушкінської площі, 28 березня 2018 року

Паркан навколо Пушкінської площі, 28 березня 2018 року

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У Москві парканом огородили Пушкінську площу, де 26 березня пройшла акція протесту проти корупції.

На табличці на паркані мовиться, що до вересня закритий на реставрацію пам’ятник Олександру Пушкіну.

В акціях протесту, які пройшли в десятках міст Росії 26 березня, брали участь тисячі людей. Мітинги були пов’язані з імовірною причетністю голови уряду Дмитра Медведєва до корупції. У багатьох містах акції не були узгоджені владою. По всій Росії затримали близько півтори тисячі активістів.

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Після того, як ані сам Медведєв, ані його представники не відповіли на звинувачення, Навальний закликав провести акції протесту по всій країні 26 березня.

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