У Москві огородили площу, де проходила акція протесту

У Москві парканом огородили Пушкінську площу, де 26 березня пройшла акція протесту проти корупції.

На табличці на паркані мовиться, що до вересня закритий на реставрацію пам’ятник Олександру Пушкіну.

В акціях протесту, які пройшли в десятках міст Росії 26 березня, брали участь тисячі людей. Мітинги були пов’язані з імовірною причетністю голови уряду Дмитра Медведєва до корупції. У багатьох містах акції не були узгоджені владою. По всій Росії затримали близько півтори тисячі активістів.

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Після того, як ані сам Медведєв, ані його представники не відповіли на звинувачення, Навальний закликав провести акції протесту по всій країні 26 березня.