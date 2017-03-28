Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
28 Березень 2017, Київ 17:55
Новини | Події

Поліція Дніпра порушила справу через інцидент із вдовою бійця АТО

Поліція відкрила провадження за статтею про хуліганство

Поліція відкрила провадження за статтею про хуліганство

Дивитись коментарі

Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження через інцидент із вдовою учасника бойових дій на сході України, яка заявляє про побиття у крамниці через українську мову.

Як повідомили Радіо Свобода 28 квітня в обласному управлінні поліції, провадження відкрили за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Інцидент розслідує Новокодацький райвідділ поліції Дніпра.

«Встановлено двоє свідків, вони опитані. Сьогодні опитана також повторно сама жінка. Також викликано до поліції особу, на яку вказує заявниця», – розповіли Радіо Свобода в поліції.

Інцидент стався на вихідних у Дніпрі. Вдова загиблого бійця, оборонця Донецького аеропорту з позивним «Сім’янин», Анна Счасна-Гарус заявила, що її побили й образили в магазині тканин і фурнітури на житловому масиві «Парус». За словами жінки, вона хотіла купити стрічки чорного і червоного кольорів і спілкувалася з персоналом українською мовою. Як заявляє жінка, це не сподобалося одній із продавчинь, яка силою виштовхала її з крамниці.

Керівництво магазину наразі не робило ніяких заяв щодо інциденту.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG