Поліція Дніпра порушила справу через інцидент із вдовою бійця АТО

Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження через інцидент із вдовою учасника бойових дій на сході України, яка заявляє про побиття у крамниці через українську мову.

Як повідомили Радіо Свобода 28 квітня в обласному управлінні поліції, провадження відкрили за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Інцидент розслідує Новокодацький райвідділ поліції Дніпра.

«Встановлено двоє свідків, вони опитані. Сьогодні опитана також повторно сама жінка. Також викликано до поліції особу, на яку вказує заявниця», – розповіли Радіо Свобода в поліції.

Інцидент стався на вихідних у Дніпрі. Вдова загиблого бійця, оборонця Донецького аеропорту з позивним «Сім’янин», Анна Счасна-Гарус заявила, що її побили й образили в магазині тканин і фурнітури на житловому масиві «Парус». За словами жінки, вона хотіла купити стрічки чорного і червоного кольорів і спілкувалася з персоналом українською мовою. Як заявляє жінка, це не сподобалося одній із продавчинь, яка силою виштовхала її з крамниці.

Керівництво магазину наразі не робило ніяких заяв щодо інциденту.