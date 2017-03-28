НАЗК: до суду направили два адмінпротоколи щодо Бахмутського міського голови

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду два протоколи про адміністративні правопорушення стосовно Бахмутського міського голови Олексія Реви.

Як повідомляє прес-служба агентства, міський голова Бахмута порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

«Рева на засіданнях сесій Артемівської міської ради (Бахмут до 4 лютого 2016 року мав назву Артемівськ) під час розгляду питань про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок в оренду в тому числі підприємству своєї дружини, він порушив правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності міських голів», – йдеться у повідомленні.

У НАЗК зазначають, що Рева самостійно публічно не оголосив про конфлікт інтересів.

Олексій Рева це повідомлення наразі не коментував.

Рева у 1990 році був обраний головою Артемівської міської ради, відтоді він перебуває на посаді міського голови Артемівська (нині Бахмут).