В Афганістані звільнили понад тисячу чиновників Міноборони через корупцію

В Афганістані упродовж минулого року звільнили близько 1,4 тисячі чиновників Міністерства оборони за підозрою у корупції.

Заступник міністра оборони Афганістану Халалуддін Хіляль заявив 28 березня журналістам у Кабулі, що оборонне відомство запровадило важливі кроки для боротьби з розповсюдженням корупції.

Понад 300, з 1 тисячі 394 звільнених, постануть перед судом, зазначив Хіляль.

Наразі у Міністерстві оборони Афганістану розглядають ще 1,8 тисячі підозр, повідомив Халалуддін Хіляль, додавши, що близько 170 справ пов’язані із правоохоронними органами.

За словами Хіляля, справи переважно пов’язані з нелегальною торгівлею зброєю.

Ця заява з’явилася наступного дня після того, як в Афганістані повідомили про арешт високопоставленого генерала за підозрою у корупції і перевищенні влади.

У 2016 році Афганістан посів 169-те із 176-ти місць за рівнем корупції у рейтингу правозахисної організації Transparency International.

Президент Афганістану Ашраф Гані пообіцяв побороти корупцію в урядових і силових структурах.