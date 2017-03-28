Мін’юст ініціює оцінку системи е-декларування

Міністерство юстиції України ініціює незалежну оцінку системи електронного декларування і можливе її перезавантаження через системні збої. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.

За словами Наталії Севостьянової, на сьогодні сотні тисяч людей не можуть подати електронні декларації через неспроможність системи обробити всі дані.

«Четвертий день реєстр повністю не працює.Сьогодні НАЗК неспроможне забезпечити другу хвилю декларування. Це підставляє сотні тисячлюдей під кримінальну відповідальність. Президент підписав закон, який дозволяє тим, хто вперше подає декларації, подавати їх до 1 травня. Але ми бачимо халатність й безповідальність НАЗК….Це, фактично, зрив електронного декларування в 2017 році», – сказала Севостьянова, яку цитує прес-служба Кабміну.

Вона зазначила, що наразі необхідно з’ясувати причину збоїв у роботі реєстру.

За її словами, йдеться про щонайменше 500 тисяч людей, яким загрожує до 2 років позбавлення волі за невчасну подачу е-декларації, або неподачу даних взагалі.

Водночас у НАЗК зауважують, що роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забезпечує держпідприємство «Українські спеціальні системи» (УСС).

В агентстві заявляють, що завчасно вжили заходів з дооснащення апаратної бази реєстру, що дозволяє збільшити кількість одночасних сесій у пікових режимах роботи системи до 50 - 70 тисяч, а дооснащення апаратної бази реєстру виконано УСС.

У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. За даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, на час завершення першого етапу було подано понад 118 тисяч декларацій. Нині триває другий етап декларування. У ході першого етапу декларування також були ускладнення у роботі реєстру.