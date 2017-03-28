Адвокат: ще один свідок не підтвердив провини Чийгоза в суді

Адвокат заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза Микола Полозов заявляє, що черговий допитаний у справі свідок не підтвердив провини його підзахисного.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму на черговому засіданні у справі Чийгоза 28 березня допитав свідка захисту Сейрана Егамбердієва. Свідок розповів свою версію подій 25 і 26 лютого 2014 року.

«Там (у внутрішньому дворі Верховної Ради Криму – ред.) він бачив Ахтема Чийгоза, який не здійснював ніяких жестів, не давав ніяких команд і вказівок. Крім того, за весь день перебування на мітингу до нього ніхто не підходив з будь-якими командами, наказами або закликами від кого-небудь», – зазначив Полозов.

За словами адвоката, свідок також розповів про те, як співробітники міліції покинули внутрішній двір будівлі, після чого почалася тиснява.

Продовження слухань заплановане на 28 березня.

Раніше адвокат Микола Полозов заявляв, що частину речових доказів у суді у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза спростовують показання свідків і потерпілих.

Нещодавно Верховний суд анексованого Криму продовжив арешт Ахтему Чийгоз на три місяці, до 8 липня.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року і звинуватили в організації масових заворушень. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза суд анексованого Криму розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як на закритому засіданні суд розділив цю справу на дві – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі. Ахтема Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень, а Мустафу Дегерменджі й Алі Асанова – в участі в них.