Путін погодив обмеження права на трансляцію судових засідань

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що обмежує право на трансляції судових засідань в ЗМІ і в інтернеті. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Закон передбачає внесення до Кримінально-процесуального кодексу Росії змін, згідно з якими онлайн-трансляції з відкритих судових слухань журналісти зможуть вести тільки з дозволу судді. При цьому суд отримав право обмежувати трансляції по часу, а також вказувати місце, звідки повинна вестися зйомка.