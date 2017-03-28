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28 Березень 2017, Київ 19:27
Новини | Міжнародні

Путін погодив обмеження права на трансляцію судових засідань

Володимир Путін

Володимир Путін

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що обмежує право на трансляції судових засідань в ЗМІ і в інтернеті. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Закон передбачає внесення до Кримінально-процесуального кодексу Росії змін, згідно з якими онлайн-трансляції з відкритих судових слухань журналісти зможуть вести тільки з дозволу судді. При цьому суд отримав право обмежувати трансляції по часу, а також вказувати місце, звідки повинна вестися зйомка.

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