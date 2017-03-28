Росія: активіста оштрафували за репост повідомлення про припинення його справи

У російській Чувашії члена регіонального управління партії ПАРНАС Дмитра Панькова оштрафували на тисячу рублів (18 доларів) за те, що репост щодо припинення порушеної проти нього справи, також пов’язаній з репостом. Про це 28 березня повідомив його захисник Олексій Глухов.

Він уточнив, що Панькова визнали винним у розповсюдженні екстремістських матеріалів.

У листопаді минулого року суд у Чувашії припинив справу, порушену щодо активіста за тією ж статтею.

Причиною звинувачень проти Дмитра Панькова став репост фотографії депутата Держдуми Росії Віталія Мілонова у футболці з написом «Православ’я чи смерть!».

Цей напис, який супроводжується християнською символікою і черепами, перебуває у Росії у списку екстремістських матеріалів вже близько шести років. Сам Мілонов у 2012 році заявляв, що домовився з Міністерством юстиції Росії про виключення її з реєстру, але вона як і раніше там перебуває. Гасло використовується декількома православними громадськими організаціями.