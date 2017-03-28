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28 Березень 2017, Київ 19:26
Новини | Міжнародні

Росія: активіста оштрафували за репост повідомлення про припинення його справи

Російського активіста Дмитра Панькова засудили за репост про припинення його справи

Російського активіста Дмитра Панькова засудили за репост про припинення його справи

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У російській Чувашії члена регіонального управління партії ПАРНАС Дмитра Панькова оштрафували на тисячу рублів (18 доларів) за те, що репост щодо припинення порушеної проти нього справи, також пов’язаній з репостом. Про це 28 березня повідомив його захисник Олексій Глухов.

Він уточнив, що Панькова визнали винним у розповсюдженні екстремістських матеріалів.

У листопаді минулого року суд у Чувашії припинив справу, порушену щодо активіста за тією ж статтею.

Причиною звинувачень проти Дмитра Панькова став репост фотографії депутата Держдуми Росії Віталія Мілонова у футболці з написом «Православ’я чи смерть!».

Цей напис, який супроводжується християнською символікою і черепами, перебуває у Росії у списку екстремістських матеріалів вже близько шести років. Сам Мілонов у 2012 році заявляв, що домовився з Міністерством юстиції Росії про виключення її з реєстру, але вона як і раніше там перебуває. Гасло використовується декількома православними громадськими організаціями.

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