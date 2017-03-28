Штаб: сьогодні на Донбасі двоє українських військових поранені

У штабі АТО заявляє, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні підтримувані Росією бойовики 30 разів відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння.

За даними штабу, на донецькому напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів сепаратисти обстрілювали позиції українських військових біля Авдіївки, Троїцького та Луганського, а на маріупольському напрямку неподалік Тарамчука бойовики намагалися обстріляти позиції ЗСУ з 82 міліметрового міномета, біля Широкина – із зенітної установки ЗУ-23-2.

На Луганщині біля Новозванівки сепаратисти стріляли з міномета калібру 82 міліметри, а біля Новоолександрівки – гранатометів різних систем, додають у штабі.

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі населеного пункту Оленівка з артилерії, про постраждалих не повідомляють. Луганські сепаратисти стверджують, що українська сторона минулої доби 10 разів порушила режим тиші, зокрема обстрілявши населені пункти Калинове, Логвинове, Лозове, Сокільники. Сепаратисти заявляють, що внаслідок цих обстрілів загинув бойовик.

Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі продовжуються. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях