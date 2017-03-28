МЗС: рішення про заочний арешт Яценюка є «свідченням деградації держсистеми» Росії

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що рішення російського суду про заочний арешт колишнього українського прем’єра Арсенія Яценюка є «свідченням повної деградації російської державної системи».

«Абсурдні звинувачення у злочинах, які стали підставою для винесення цього рішення, не мають нічого спільного ні з реальністю, ні зі здоровим глуздом. Натомість, це чергове свідчення повної деградації російської державної системи, яка перетворила правосуддя на слухняний інструмент юридичного виправдання російської агресії проти України, у тому числі шляхом переслідувань українських політичних діячів та пересічних українців, десятки яких незаконно утримуються у російських в’язницях», – йдеться у заяві дипломатичного відомства.

У Міністерстві наголошують, що подібні «судові фарси є елементом гібридної війни, за допомогою якого російська влада намагається відвернути увагу від реальних злочинів, скоєних на території України за наказами вищого політичного та військового керівництва Росії».

МЗС вкотре закликало світове співтовариство посилити тиск на Росію з метою припинення агресії проти України та відновлення поваги до основоположних норм та принципів міжнародного права.

27 березня суд у Росії заочно арештував Яценюка, у лютому його оголосили в розшук.

Російські слідчі звинувачують екс-прем’єра, зокрема, за статтями «участь у збройній групі (банді)», «умисне вбивство за обтяжливих обставин».

У вересні 2015 року голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про нібито участь українського прем’єра Арсенія Яценюка у бойових діях у Чечні наприкінці 1994-го й на початку 1995 року. (У той час 20-річний Яценюк був студентом юридичного факультету Чернівецького університету). Сам Яценюк назвав цю заяву «клінічним діагнозом російської влади».

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці проросійських бойовиків. Росія ці звинувачення відкидає, але зауважує, що на Донбасі можуть бути російські «добровольці».

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