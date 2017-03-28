Путін і Роугані провели у Москві переговори

Президент Росії Володимир Путін і його іранський колега Хассан Роугані провели у Москві широкомасштабні переговори.

28 лютого вони заявили про успішну роль їхній країн у врегулюванні сирійського конфлікту і висловили задоволення переговорами в Астані між представниками сирійського президента Башара аль-Асада і повстанцями. (Представники сирійської опозиції бойкотували третій раунд цих перегорів, який відбувся цього місяця).

Путін і Роугані також висловили підтримку ядерній угоді між Іраном та світовими країнами-лідерами і закликали усіх підписантів дотримуватися її.

Вони обговорили будівництво другого і третього блоків на іранській атомній станції у Бушері.

Цей візит, очевидно, є останнім закордонним візитом Хассана Роугані перед президентськими виборами в Ірані, запланованими на 19 травня.

Відносини між Іраном і США загострилися після проведення Тегераном випробувань балістичних ракет у січні цього року.