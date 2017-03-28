Путін і Роугані провели у Москві переговори

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Президент Росії Володимир Путін і його іранський колега Хассан Роугані провели у Москві широкомасштабні переговори.
28 лютого вони заявили про успішну роль їхній країн у врегулюванні сирійського конфлікту і висловили задоволення переговорами в Астані між представниками сирійського президента Башара аль-Асада і повстанцями. (Представники сирійської опозиції бойкотували третій раунд цих перегорів, який відбувся цього місяця).
Путін і Роугані також висловили підтримку ядерній угоді між Іраном та світовими країнами-лідерами і закликали усіх підписантів дотримуватися її.
Вони обговорили будівництво другого і третього блоків на іранській атомній станції у Бушері.
Цей візит, очевидно, є останнім закордонним візитом Хассана Роугані перед президентськими виборами в Ірані, запланованими на 19 травня.
Відносини між Іраном і США загострилися після проведення Тегераном випробувань балістичних ракет у січні цього року.
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