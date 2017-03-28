Суд у справі екс-консула Грузії Нішніанідзе оголосив перерву до 6 квітня

Печерський районний суд Києва у справі колишнього генерального консула Грузії в Одесі Теймураза Нішніанідзе оголосив перерву до 6 квітня.

Сторона обвинувачення попросила перенести засідання у зв’язку з тим, що від консульської служби МЗС не прийшла відповідь на запит прокуратури.

10 березня у Генпрокуратурі повідомили, що Теймуразу Нішніанідзе повідомлено про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ГПУ вважають, що Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період з червня 2012 до листопада 2013 року надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 мільйонів гривень податку на додану вартість за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах, які розташовані на території Києва та Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість.

У посольстві Грузії в Україні Радіо Свобода раніше повідомили, що звернулись до компетентних органів України, щоб вивчити матеріали справи стосовно Нішніанідзе.

Теймураз Нішніанідзе також був позаштатним радником екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. У травні минулого року слідчі Генеральної прокуратури спільно з працівниками Служби безпеки України провели обшуки у службових і житлових приміщеннях Теймураза Нішніанідзе в Одесі. Міхеїл Саакашвілі тоді назвав обшуки «політичною провокацією».