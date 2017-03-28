«Сбербанк» в Україні скасував обмеження на видачу готівки і на безготівкові операції

Дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні скасував обмеження на видачу готівки з карткових рахунків і на безготівкові операції.

«З 28 березня скасовуються всі раніше встановлені добові ліміти на здійснення операцій з використанням корпоративних карток», – йдеться в повідомленні прес-служби банку.

Фінансова установа зняла обмеження на операції зі зняття готівкових коштів з карткових рахунків і на будь-які безготівкові операції з карткових рахунків.

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Відповідно до рішення, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».

Причиною запровадження санкцій стало те, що материнські структури цих банків у Росії почали визнавати незаконні «документи», видані непідконтрольними Україні самочинно створеними органами на окупованих частинах Донбасу.

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні.