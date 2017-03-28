Україна, Польща і Литва закликали зберігати санкції щодо Росії до деокупації Криму

Міжпарламентська асамблея парламентів України, Польщі та Литви висловила підтримку територіальній цілісності України і закликала Росію припинити окупацію Криму, а також перестати порушувати права людини на півострові. Про це йдеться в опублікованому прес-службою Верховної Ради України документі, який за результатами засідання Асамблеї підписали голова Верховної Ради України Андрій Парубій, голова Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс і Маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський.

«Міжпарламентська асамблея стверджує, що існують підстави для збереження санкцій, застосованихщодо Російської Федерації міжнародною спільнотою, до повного виконання Російською Федерацією Мінських домовленостей і завершення окупації Криму», – сказано в документі.

Під час свого виступу на засіданні Міжпарламентської асамблеї «Україна – Польща –Литва» в Варшаві глава Верховної Ради України Андрій Парубій звернув увагу на порушення російською владою прав і свобод жителів півострова і на утиски україномовних і кримськотатарських ЗМІ, а сам Крим назвав територією страху і безправ’я.

Міжпарламентська асамблея «Україна – Польща – Литва» проходила у Варшаві 27-28 березня.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».