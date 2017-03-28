Дерипаска заявляє про готовність свідчити у Конгресі США щодо Манафорта

Російський мільярдер Олег Дерипаска заявляє, що готовий виступити на слуханнях у Конгресі США і прокоментувати повідомлення про свої передбачувані контакти з колишнім керівником передвиборчого штабу президента Дональда Трампа Полом Манафортом, повідомляє The Wall Street Journal.

У своєму коментарі виданню Дерипаска назвав «брехнею» повідомлення Associated Press про те, що бізнесмен уклав з Манафортом контракт на 10 мільйонів доларів на рік для «просування інтересів влади Путіна».

Минулої п’ятниці голова комітету Палати представників з розвідки Девін Нуньєс заявив, що Пол Манафорт погодився дати свідчення у рамках розслідування передбачуваного втручання Росії у президентські вибори у США.

Раніше агентство Associated Press повідомило, що Манафорт близько 10 років тому таємно співпрацював з Дерипаскою і розробляв стратегічний план по просуванню інтересів Кремля в американській політиці, бізнесі та медіа.

Наразі американські спецслужби розслідують можливі зв’язки соратників Дональда Трампа з російським керівництвом. Розслідування ведеться, зокрема, щодо Пола Манафорта. За інформацією ЗМІ, його оточення підозрюють у зв’язках з ФСБ Росії.

Манафорт, який очолював штаб Трампа до серпня 2016 року, спростував повідомлення про можливі зв’язки з Кремлем, звинувативши Демократичну партію у розповсюдженні неправдивої інформації.