Рябошапка заявляє, що Агентство США з міжнародного розвитку припинило співпрацю з НАЗК

Один з членів Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка заявляє, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припинило співпрацю з НАЗК.

«Новий закон в дії. USAID зупинив співпрацю з НАЗК», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає, також у USAID про це не повідомляють.

27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни закону про електронне декларування після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа.

Зміни до закону, ухвалені Верховною Радою України минулого тижня, передбачають електронне декларування для антикорупційних активістів, а також звільняє від електронного декларування, зокрема, солдатів і сержантів Збройних сил України і дати можливість для офіцерів, що перебувають у зоні АТО, відтермінувати подачу декларацій до повернення до пунктів постійної дислокації.

Відповідно до законодавства, контроль і перевірку електронних декларацій здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), зокрема НАЗК контролює своєчасність подання, правильність і повноту заповнення, а також проводить логічний та арифметичний контроль.

У жовтні 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. Нині триває другий етап декларування.