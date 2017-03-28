«Група семи» підтримує ідею створення робочої групи з розгляду змін до закону про е-декларування

Посли країн «Групи семи» підтримують ідею створення робочої групи за участі представників громадських організацій для розгляду змін до закону про електронне декларування.

«Посли обговорили з президентом Порошенком низку актуальних питань, які викликають стурбованість, в тому числі, які стосуються програми реформ, особливо боротьби з корупцією, зокрема, розширення електронного декларування доходів на представників громадянського суспільства. Вони були заохочені обіцянкою президента Порошенка про скликання робочої групи, в тому числі за участі громадянського суспільства, щоби розглянути останні законодавчі поправки», – зазначається у заяві, оприлюдненій посольством Італії в Україні.

Посли наголосили на необхідності досягнення інституційної стабільності в Україні як передумову для подальших реформ.

«Вони також пообіцяли надалі підтримувати Україну на її шляху реформ, відповідальність за які повністю в руках України», – йдеться у заяві.

27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни закону про електронне декларування після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа. Зміни до закону, ухвалені Верховною Радою України минулого тижня, передбачають електронне декларування для антикорупційних активістів, а також звільняє від електронного декларування, зокрема, солдатів і сержантів Збройних сил України і дати можливість для офіцерів, що перебувають у зоні АТО, відтермінувати подачу декларацій до повернення до пунктів постійної дислокації.

27 березня Порошенко також зустрівся з послами країн «Групи семи». Міжнародна неурядова організація із боротьби з корупцією Transparency International закликала владу України скасувати закон, що зобов’язує представників громадських організацій подавати електронні декларації. Також міжнародна правозахисна організація Freedom House розкритикувала зміни до закону про електронне декларування в Україні.