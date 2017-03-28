В Івано-Франківську ініціюють присвоєння філармонії імені оперної співачки Іри Маланюк

В Івано-Франківську розпочалися громадські обговорення щодо присвоєння обласній філармонії імені Іри Маланюк – однієї з найвідоміших оперних співачок минулого століття, яка виступала на найпрестижніших сценах Європи і Америки.

Про це повідомив сьогодні директор філармонії Василь Тимків. За його словами, «хочемо «охрестити» філармонію, щоб вона отримала ім’я людини, яка зробила значний внесок у культуру і показала, що є така держава як Україна – вона репрезентувала її на міжнародній арені, всюди ідентифікувала себе як українку».

Ініціатива про це виникла під час XV зібрання родини Соломії Крушельницької у жовтні минулого року в Івано-Франківську. Її підтримала музична громадськість України, зокрема композитор Мирослав Скорик, перекладач Олександр Содомора, музикознавець Стефанія Павлишин, скрипаль Ігор Пилатюк, професор Ганна Карась.

За словами голови Івано-Франківського товариства Ріхарда Вагнера Тетяни Казарцевої, «такого голосу як у Іри Маланюк з тим різноманіттям партій, які вона виконувала в різних операх, починаючи від Моцарта і закінчуючи Вагнером, немає жодного у світі». Вона виступала на оперних сценах багатьох країн, завершуючи виступи українськими солоспівами.

Пропозиції громадськості прийматимуться до 12 травня, їх розгляд триватиме до 27 травня. На 29 травня заплановане проведення круглого столу. Після того рішення буде винесене на сесію обласної ради.

Від 2007 року в Івано-Франківську проводиться Всеукраїнський конкурс молодих вокалістів імені Іри Маланюк. На будинку, де вона жила, у рамках програми «Івано-Франківськ – місто Героїв» встановлена анотаційна дошка.

Оперна співачка світового рівня, солістка Віденської та Мюнхенської опери, яку називали «королевою опер», Іра Маланюк народилася у Станіславові (так до 1962 року називався Івано-Франківськ), тут починала співати. Її вважають відомою австрійською, швейцарською, німецькою та українською оперною співачкою. Померла у 2009 році у віці 90 років, похована в Австрії.