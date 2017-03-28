Порошенко заявляє про намір ініціювати відновлення військових судів

Президент України Петро Порошенко заявляє про намір ініціювати відновлення спеціальних військових судів.

«Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки триває ця жахлива підступна гібридна війна. Справедливість безумовно повинна бути досягнута в суді, але рішення військових судів не будуть ставитися під сумнів нашими воїнами», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Про це Порошенко повідомив, коментуючи вирок міськогосуду Павлограда щодо генерала Віктора Назарова, якого засудили до семи років ув’язнення. Назарова обвинувачували у службовому недбальстві, що спричинило катастрофу військово-транспортного літака повітряних сил Збройних сил України Іл-76 влітку 2014 року.

В Україні існували військові суди, проте у 2010 році їх ліквідували, а справи, що мали б розглядатися військовими судами, передали на розгляд судам загальної юрисдикції.

Нині, відповідно до законодавства, в Україні систему судоустрою складають місцеві суди, апеляційні суди, Верховний суд. Суди спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. Водночас може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ.