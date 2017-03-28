Скапаротті закликає надати Україні сучасне озброєння

Командувач сил НАТО в Європі Кертіс Скапаротті знову закликає напади Україні сучасне озброєння для боротьби проти підтримуваних Росією сепаратистів.

«Особисто я вважаю, що ми повинні розглянути питання щодо надання Україні летальної оборонної зброї», – заявив Скапарротті 28 березня під час слухань у комітеті з питань оборони Палати представників.

Адміністрація десятого президента США Барака Обами надіслала Україні бронежилети, прибори нічного бачення та інше обмундирування, але відмовилася надавати «летальну оборонну зброю», наприклад, протитанкові ракети, висловлюючи побоювання, що це може загострити конфлікт з Росією.

Наступник Обами у Білому домі Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії висловлювався за покращення відносин з Росією, але наразі його позиція щодо цього залишається незрозумілою.