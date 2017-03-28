Трамп підписав указ про скасування ініціатив щодо зміни клімату

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує багато ініціатив його попередника щодо боротьби зі зміною клімату.

28 березня Трамп заявив також, що це є «початком нової ери» у видобуванні енергоресурсів.

Указ скасовує мораторій на видачу нових ліцензій для видобування вугілля на федеральних землях і дозволяє перегляд ініціативи щодо обмеження викидів парникових газів підприємствами, які працюють на вугіллі.

Раніше Трамп називав зміну клімату «брехнею» на користь Китаю.

23 березня генеральнй секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив на форумі Генеральної асамблеї, що «зміна клімату є найдзвичайною загрозою, яка зростає».