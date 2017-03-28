Президент Молдови хоче підписати меморандум з ЄЕС

Президент Молдови Ігор Додон заявляє, що підпише меморандум про кооперацію з Євразійським економічним союзом під проводом Росії під час конференції, що відбуватиметься у Кишиневі упродовж 3-4 квітня.

28 березня Додон заявив також, що у травні він подаватиме заявку на участь Молдови у цьому об’єднанні у статусі спостерігача.

«Меморандум буде підписаний», – заявив соціаліст Ігор Додон, який виступає за зближення відносин з Росією.

«Хоче уряд того чи ні, але для мене важливо, чого хоче народ. Під час президентської кампанії я обіцяв налагодити стратегічні відносини з Росією», – наголосив він.

Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп, який очолює коаліцію проєвропейських партій, назвав заяву Додона «бездумним кором», який «не принесе відчутних політичних чи економічних досягнень країні». За його словами, такі кроки можуть «підірвати нинішню крихку політичну стабільність країни».

До Євразійського економічного союзу входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан.

Посада президента в Молдові передбачає переважно виконання представницьких функцій. Уряд Кишинева залишається під контролем коаліції партій, які виступають за продовження зближення з Євросоюзом та НАТО.

Обраний у грудні Додон неодноразово заявляв, що хоче відновити політичні та економічні відносини з Росією. Його перша на посаді закордонна поїздка була до Москви.